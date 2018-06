Eleonora Brigliadori esclusa da Pechino Express. Rai: «Frasi su Nadia Toffa in contrasto con i nostri valori»

«Le dichiarazioni disusono in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete».​ Con queste parole Raidue ha deciso l'esclusione dida- Avventura in Africa. In un post su Facebook, la Brigliadori aveva risposto a un commento su Nadia Toffa, scrivendo tra l'altro «chi è causa del suo mal pianga se stesso».LEGGI ANCHE ----> Cosa ha detto la Brigliadori sulla Toffa