Carambola sulla statale in Puglia: distrutta una Ferrari nuova di zecca

Per fortuna nuessuno si è fatto male ma per molti sarà un dolore agli occhi vedere le condizioni in cui questa Ferrari California nuova di zecca è stata ridotta. L'auto, dal valore di circa 130mila euro, è letteralmente andata distrutta in un incidente che si è verificato questo pomeriggio lungo la statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, all'altezza dello svincolo per Taviano. Coinvolte tre auto: la supercar e una Toyota che viaggiavano in direzione Gallipoli, e una Mercedes che marciava in senso opposto. Quest'ultima, stando ai rilievi dei carabinieri, avrebbe urtato prima l'utilitaria e poi la Ferrari. Risultato: tre auto distrutte - tra cui proprio il bolide del Cavallino - e fortunatamente nessun ferito.