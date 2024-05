Hamilton aspetta Newey: «Lavorare con Adrian in Ferrari serebbe un sogno»

Oggi già si fa sul serio a Miami. È previsto, infatti, il secondo weekend con Sprint Race di fila e, dopo Shanghai, si correrà in Florida con gli impegni ufficiali già il venerdì. È in programma, quindi, una sola ora di prove libere per determinare gli assetti e provare il comportamento dei pneumatici. Poi, a tarda sera (22,30 ora europea, diretta su Sky), si effettueranno le qualifiche per la garetta che si disputerà domani alle 18 prima della sfida per la pole del gran premio vero (il via alla 22 di domenica).

La Ferrari ha previsto gli aggiornamenti al prossimo GP di Imola e negli States non dovrebbero esserci grosse novità. In compenso c’è molta carne al fuoco dal punto di vista mediatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa il suo esordio l’accordo con HP diventato “title” sponsor della Scuderia, si festeggiano i 70 anni di presenza del Cavallino in America e, nella notte, è stata svelata la nuova 12 cilindri GT di serie. Come se non bastasse Maranello ha tirato fuori dal cassetto due tonalità blu che non usava da diversi anni e ci ha colorato le tute dei piloti e diversi particolari della SF-24 di Charles e Carlos. Sembra ormai fatta il grande colpo del mercato dei progettisti. Adrian Newey, il più vincente dei tecnici, ha annunciato che il prossimo anno lascerà la Red Bull e l’approdo in Ferrari appare scontato. Hamilton gli stende il tappeto rosso: «Adrian sarebbe in testa alla lista di persone con cui vorrei lavorare...».