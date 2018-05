Brindisi, truffa da 4 milioni di euro: chiesto il processo per l'ex veggente e aspirante showgirl

E' accusata di avere raggirato dieci persone, fingendo di avere doti soprannaturali. Ora, Paola Catanzaro, l'ex veggente transgender e aspirante showgirl arrestata in gennaio, rischia di finire sotto processo. Il pm di Brindisi, Luca Miceli, ha firmato una richiesta di rinvio a giudizio a suo carico. A rischio processo anche il marito della donna, Francesco Rizzo, e altri sette presunti complici. I reati contestati sono l'associazione per delinquere e la truffa. Per l'accusa, la Catanzaro sarebbe riuscita a incassare «grosse somme di denaro», almeno 4 milioni di euro in totale, raccontando alle vittime di essere in grado di evitare disgrazie varie, o convincendole a finanziare «la diffusione del messaggio evangelico». In questo contesto si inquadra il progetto che sarebbe dovuto consistere, afferma il pm, nella «realizzazione e diffusione nel mondo di croci». L'udienza preliminare è fissata il 21 giugno prossimo dinanzi al gip Stefania De Angelis. Dieci le persone offese, che potranno costituirsi parte civile.LEGGI ANCHE: Da santona a showgirl, arrestata la veggente transgender: «Milioni di euro per guarire i fedeli»