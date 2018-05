Brindisi, sequestrati 250mila euro alla "veggente" transgender accusata di truffa

Avrebbe finto di avere doti sovrannaturali per truffare decine di clienti. Ora, la Guardia di finanza di Brindisi ha sequestrato 250mila euro dal conto di Paola Catanzaro, l'ex veggente transgender e aspirante showgirl che rischia di finire sotto processo insieme al marito, Francesco Rizzo, e ad altre 8 persone. Il pm Luca Miceli ha chiesto il loro rinvio a giudizio con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Nel frattempo la Finanza ha continuato a compiere accertamenti fiscali. Dalle indagini è emerso che ci sarebbe stato un illecito arricchimento per 4 milioni di euro, derivanti da elargizioni chieste alle presunte vittime dei raggiri e da una evasione fiscale per 1,5 milioni negli ultimi cinque anni. Le accuse sono di omessa dichiarazione per gli anni dal 2012 al 2015 e dichiarazione infedele per l'anno 2016.

