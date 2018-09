A4. Tamponamento fra tir, due camionisti sono gravi. Coda di 14 km

Sono pesantissimi i disagi causati da un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.30, sull'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Vicenza ovest e Vicenza est, poco prima delle gallerie dei Berici, in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione il sinistro ha visto coinvolti quattro autoarticolati che viaggiavano sulla corsia lenta e si sono tamponati, ma di striscio è stata colpita anche una vettura.



Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, tre tir si sono tamponati e due autisti, rimasti feriti, sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo in ambulanza: le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. I mezzi pesanti hanno invaso parzialmente anche la corsia centrale e per questo motivo, l'incidente sta provocando lunghe code, sino a 12 km, che hanno raggiunto (e poi superato) il casello di Montecchio Maggiore. Alle 17 proprio quest'ultimo casello è stato chiuso in entrata in direzione Venezia. Rallentamenti anche sulla direzione opposta, verso Milano, provocati dai "curiosi". Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico le pattuglie della polizia stradale, mentre i vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto anche con l'autogru, stanno lavorando per spostare i mezzi pesanti, seriamente danneggiati, dalla carreggiata.

Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine e la chiusura del casello di Montecchio la situazione non sta migliorando: alle 18, informa la società Brescia-Padova, la coda di veicoli e mezzi pesanti ha raggiunto i 14 chilometri, a causa del traffico che continua a scorrere sulla sola corsia di sorpasso. Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria sia nella zona industriale di Vicenza che all'uscita del casello di Montecchio, lungo la Provinciale 500 e la strada del Melaro, dove si procede quasi a passo d'uomo.

