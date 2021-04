Incidente sulla A4 tra una macchina e due tir: morto un automobilista nel Trevigiano

Un violento tamponamento lungo l'autostrada A4, all'altezza di Cessalto (Treviso), ha causato la morte di un automobilista verso le 13.30 di oggi. L'incidente, avvenuto nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste, ha visto il coinvolgimento di due tir e una macchina. La persona alla guida dell'auto è rimasta incastrata all'interno del suo mezzo, completamente distrutto e schiacciato tra i due autoarticolati. I vigili del fuoco hanno usato l’autogru per estrarre la vettura, finita schiacciata sotto il camion, e liberare il conducente. A quel punto il personale medico del Suem 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso. Il tratto di autostrada dove si è verificato lo scontro, riferisce Autovie Venete, è stato chiuso al traffico. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.

