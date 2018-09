Alta velocità ko, in trappola sul treno anche il presidente della Toscana, Enzo Rossi: «Improvvisazione e poche notizie»

Fra i viaggiatori intrappolati sui convogli dell'Alta velocità c'è anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: è tra i passeggeri del Frecciarossa partito da Roma e diretto al nord che è fermo da ore poco dopo Settebagni.



«Siamo partiti da Roma intorno alle 15.40 e dovevamo arrivare a Firenze alle 16:51 ma siamo fermi da ore - ha spiegato Rossi interpellato al telefono intorno alle 20 - tra le stazioni di Tiburtina e Settebagni. Siamo partiti che c'era il sole e ora è già buio e la situazione non sembra risolversi. Hanno aperto le porte e un paio di persone sono anche uscite e si sono incamminate nelle campagne». Il governatore ha spiegato che «sembra che sia un problema alla linea ma dopo che sono passate tutte queste ore mi pare ci sia una certa improvvisazione nel tentare di risolvere la situazione. Voci dicono che abbiano anche tentato di rimorchiare il convoglio con un locomotore diesel ma questo è un treno doppio e se anche hanno provato questo tentativo non è andato a buon fine».



«Ora sembra che abbiano inviato da Roma un treno per fare il trasbordo. Se questa deve essere la soluzione tanto valeva farla subito. Non mi pare una dimostrazione di efficienza». ​

