Zona rossa, Lombardia presenta ricorso al Tar: «Siamo penalizzati»

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha presentato ricorso al Tar contro la zona rossa imposta da un'ordinanza del ministro della Salute. «Spero di rivedere i parametri con Speranza», ha detto il governatore.

«Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del governo, e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese». Così, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale, ha confermato la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo contro l'assegnazione della zona rossa alla Regione Lombardia, definita «fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione»

La Lombardia è da due giorni in zona rossa e ci resterà, come impone l'ordinanza del ministro Roberto Speranza, fino al 31 gennaio. La zona rossa, nel Dpcm firmato da Giuseppe Conte, è quella caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Ha il grado di restrizioni più pesanti.

Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio comune. Ci si può muovere solo per motivi di lavoro, salute o necessità, tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, all’interno dello stesso Comune, verso una sola abitazione privata, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, ci si può muovere tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Si può sempre far ritorno al proprio domicilio o alla propria residenza (è quella che compare nei registri dell'anagrafe e quindi subito verificabile, è la dimora abituale).

Sono chiusi i negozi che vendono calzature, abbigliamento e gioielli. Sono sospesi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. I negozi che vendono beni di prima necessità rimangono aperti. Come rimangono accessibili anche i parrucchieri, ma non i centri estetici.

