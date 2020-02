Zingaretti: «Compromesso sulla prescrizione o il Pd porterà avanti la sua linea»

«Crediamo che non si possa stare a processo a vita... È ingiusto per gli imputati e le vittime», dice il segretario Pd Nicola Zingaretti, ospite di “L'intervista” a Maria Latella su Skytg24, parlando della prescrizione. «Chi chiede giustizia ha diritto di averla e per avere giustizia serve una sentenza, che deve arrivare in tempi umani, perché non si può stare all’infinito sotto processo. Se si troverà un compromesso, come mi auguro, saremo tutti contenti, altrimenti il Pd porterà avanti la propria linea».

Elezioni regionali, Zingaretti: «Pd più aperto e avanti con alleanze con M5S, cresce la fiducia nel partito»

Zingaretti affronta tante questioni, dall'emergenza coronavirus alle Autostrade e totonomine M5S. «Non farò mai nomi e non mi permetterò mai di interferire nella vita politica degli altri. Mi auguro che il M5S faccia le sue scelte. Quello che posso garantire è che il Pd parlerà al Paese con le sue idee, i suoi programmi e con uno spirito unitario, perché questo è quello che fa la differenza». Per Zingaretti il governo «va bene se produce risultati, non se scalda le poltrone. Andare al voto o meno non è un problema del Pd, il tema è fare quello che è più utile all’Italia. Prima si diceva che il Pd di Zingaretti era subalterno, adesso si dice che è arrogante».

Sul caso Autostrade, «no ad assoluzioni o processi a priori, il governo prenderà la decisione più giusta».

Zingaretti vuole blindare il governo e avverte i suoi: «Non saremo arroganti»

Sull'emergenza coronavirus «il sistema sanitario ha reagito bene». Evitare i ristoranti cinesi o impedire l’accesso ai cinesi nei negozi «sono eccessi che non vanno imitati perché non c’è francamente questa dimensione del problema e casomai coloro che a questo punto potrebbero avere questo problema non sono solo cinesi. Ci dovremmo affidare a un sistema di monitoraggio che funziona». E alla domanda se si recherà anche lui a mangiare in un ristorante cinese Zingaretti risponde: «Mi ha dato un’idea, non ho nessun problema, la cucina cinese mi piace».



