Il ministro Buongiorno ospite della Latella: «Sintesi finale sulla Tav la prossima settimana»

«Sulla Tav ci sono sensibilità diverse tra Lega e Cinque Stelle. La prossima settimana faremo una sintesi finale. Sono fiduciosa». Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ospite a «L'intervista» di Maria Latella.

La Lega ci tiene molto - continua il Ministro - ma il progetto dovrà essere rivisto. Il Governo prenderà una decisione politica e non tecnica solo sull'analisi dei costi-benefici. Sui quotidiani si prevedono spaccature politiche tutti i giorni. È vero che si parla di Tav da mesi, ma il traguardo è vicino. Troveremo una sintesi

«Nessuna tensione nel governo al riguardo. Smentisco le ricostruzioni di alcuni giornali. Ci sono due forze politiche diverse e anche visioni diverse anche sulle nomine. Ma di nomine se ne parla più sui giornali che nel governo».



«Le autonomie possono essere un'opportunità per tutti», ha poi chiarito la Bongiorno. E ha aggiunto: «Penso che il maggiore problema italiano sia quello delle spaccature: ti do potere e ti do la possibilità di far vedere quanto vali. Io penso che le Regioni risponderanno bene».



Legittima difesa. «Sappia chi entra a casa altrui per violentare, rubare o commettere un reato che la persona può difendersi e quindi può respingerla. Non è una licenza di uccidere. Sono sorpresa di alcune correnti che esprimono giudizi su fare o non fare le leggi. Spetta al parlamento farle o no! Si può contestare il merito e non se si può fare o no».

Ultimo aggiornamento: 16:31

