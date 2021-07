Venezia, «stop alle grandi navi. A Marghera dal 1 agosto»: ok in Cdm. Franceschini: «Giornata storica»

Martedì 13 Luglio 2021, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 19:07

Da agosto nessuna nave con peso superiore alle 25mila tonnellate potrà avvicinarsi alla laguna di Venezia. Grandi imbarcazioni e crociere saranno dirottate tutte su Marghera. La decisione è arrivata oggi durante il Consiglio dei ministri convocato dal premier Mario Draghi.

Franceschini: «Giornata storica»

L'approvazione del decreto sulle grandi navi fa di questa «davvero una giornata importante: non è esagerato definirla storica perché dopo anni di attesa dal primo agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca». Lo dichiara Dario Franceschini, ministro della Cultura, al termine del Consiglio dei ministri lasciando Palazzo Chigi.

Approdi a Marghera e risarcimenti

Il decreto legge che blocca il passaggio delle Grandi navi, dal primo agosto, nel canale della Giudecca, prevede «risarcimenti per chi subisce un danno da questa iniziativa e fondi per approdi provvisori a Marghera», mentre si lavorerà alla creazione di approdi offshore. Lo dichiara il ministro della Cultura Dario Franceschini all'uscita da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Giovannini: 157 milioni per approdi a Marghera

Nel decreto per le Grandi Navi a Venezia sono stati decisi investimenti per 157 milioni per realizzare gli approdi temporanei all'interno dell'area di Marghera. Lo annuncia in una nota il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. «Un passo indispensabile - commenta - per tutelare l'integrità ambientale, paesaggistica, artistica e culturale di Venezia, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità».

Per la causa si battono da anni molte associazioni ambientalistiche che ritengno che il traffico di navi possa arrecare gravi danni all'habitat della laguna. Anche l'Unesco su questo fronte aveva ventilato l'ipotesi che la zona potesse diventare una delle aree in pericolo, a causa proprio del passaggio delle grandi navi. Già quattro anni fa la decisione fu annunciata dall'ex ministro dei trasporti Graziano Del Rio, ma poi non se ne fece di nulla.

