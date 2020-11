«Per salvare i vecchietti roviniamo la vita ai giovani»: bufera sul consigliere di Pavia Niccolò Fraschini

Bufera su Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, che su Fb ha postato la seguente frase: «Per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita di un sacco di giovani». E poi ha rincarato: «Ormai questo piagnisteo sulle vittime ha stufato gli italiani». «Sono stato frainteso», si è poi difeso. Troppo tardi, per un commento scellerato che ha fatto il giro del web proprio nel giorno in cui l'Italia registra un nuovo drammatico aumento di morti in 24 ore per Coronavirus: 853. Un numero non molto distante dal record del 27 marzo scorso, quando si registrarono 969 vittime.

Nel suo post, Fraschini, eletto in una lista civica che sostiene l'attuale maggioranza di centrodestra e che è anche presidente della Commissione Bilancio, inneggia a Darwin, teorico dell'evoluzione della specie e della selezione naturale. «Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l'Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi».

Le reazioni

Critiche alle parole di Fraschini sono arrivate dal parlamentare di Forza Italia ed ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo, che ha ribadito la richiesta di dimissioni da presidente di Commissione già presentata in passato, mentre l'attuale primo cittadino, il leghista Fabrizio Fracassi, ha invitato il consigliere a «stare più attento alle dichiarazioni sui social», ricordando l'impegno della sua giunta nella pandemia per aiutare «i soggetti più a rischio», anziani compresi.

Le scuse di Fraschini

«Voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da ciò che ho scritto. Chi ha scatenato questa polemica ha strumentalizzato le mie parole, estrapolandole dal contesto in cui erano state espresse», si è difeso sempre su Facebook Fraschini, già balzato agli onori delle cronache per alcune affermazioni incaute, sempre sui social, ai danni di napoletani, romeni e francesi. «Ho sempre affermato che per me tutelare gli anziani è doveroso - ha precisato - ma anche che questo non può avvenire sempre a spese dei più giovani, che sono ogni giorno penalizzati dai lockdown e che vedono a rischio il loro futuro».

