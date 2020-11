Marito depresso per il matrimonio in crisi, va dal medico per curarsi e scopre che è l'amante della moglie

Soffre di depressione perché con sua moglie il rapporto non era più tutto rose e fiori. Così va dal medico di base e gli prescrive una cura a base di cannabis e gli regala qualche dritta per migliorare il rapporto di coppia. Ma alla fine scopre che proprio lui, il medico, aveva una relazione con la moglie.

Protagonista di questo episodio è il musicista Peirson Tone, un americano di Bend, nell'Oregon. Ha denunciato il suo medico chiedendogli 2,9 milioni di dollari di danni per negligenza professionale.

La storia

I fatti risalgono dal 2015 al 2018. Tone, sua moglie e i loro figli andavano in cura dal medico. E' in quel periodo che lui ha conosciuto lei.

Secondo quanto si legge su Oregon Live, a novembre 2018 Tone è andato dallo steso dottore per cercare di curare la sua depressione. In quel momento il medico gli ha consigliato erbe, tecniche di respirazione, una cura a base di cannabis farmaceutica e qualche dritta per migliorare il rapporto con la moglie.





