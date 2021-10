Elezioni in Uzbekistan, Shavkat Mirzioïev è di nuovo Presidente

Sabato 30 Ottobre 2021, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 15:48

Shavkat Mirzioïev è ufficialmente di nuovo Presidente dell'Uzbekistan. Una vittoria schiacciante che è arrivata all'80,1%, questo è il responso delle votazioni. La proclamazione di Mirziyoyev, candidato del partito liberal democratico, è stata annunciata il 25 ottobre dal presidente del Comitato Elettorale Centrale (CEC) dell'Uzbekistan Zainiddin Nizamkhodzhayev. Dei 20.158.907 elettori inclusi nelle liste, 16.212.343 elettori hanno partecipato all'elezione del presidente dell'Uzbekistan, compresi gli uzbeki che hanno votato all'estero (421.176 elettori hanno approfittato dell'opportunità di votare in anticipo dal 14 al 20 ottobre di quest'anno). Si tratta dell'80,4% del totale degli elettori. Secondo i dati preliminari, i candidati: Bahrom Abdukhalimov del Partito socialdemocratico dell'Uzbekistan "Adolat" (Giustizia) ha ottenuto il 3,4%; Narzullo Oblomurodov del Partito Ecologico dell'Uzbekistan il 4,1%; Alisher Kadyrov del Partito Democratico dell'Uzbekistan "Milliy Tiklanish" (Rinascita nazionale) il 5,5%; Maksuda Vorisova, candidato del Partito Democratico Popolare dell'Uzbekistan il 6,6%; il candidato del Movimento degli imprenditori e degli uomini d'affari - Partito Liberal Democratico dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha ricevuto l'80,1% dei voti.

Il presidente della CEC ha affermato che secondo il codice elettorale dell'Uzbekistan, un candidato che riceve più della metà dei voti, cioè più del 50 per cento dei voti, è considerato eletto presidente. Sulla base di queste informazioni, il presidente ha comunicato che Shavkat Mirziyoyev, il candidato del Movimento degli imprenditori e degli uomini d'affari - il Partito liberaldemocratico dell'Uzbekistan, ha ottenuto una vittoria spettacolare con l'80,1% dei voti ed è stato eletto Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan.

Secondo il presidente della CEC queste elezioni presidenziali sono state la risposta del popolo uzbeko alle riforme attuate dal presidente nel Nuovo Uzbekistan in tutte le sfere, comprese quelle politiche, legali, sociali, economiche, spirituali ed educative. Le elezioni presidenziali, che si sono svolte in un ambiente competitivo tra cinque partiti politici e i loro candidati, sono diventate una vivida dimostrazione del rafforzamento della libertà e della democrazia in Uzbekistan, dimostrando ancora una volta il crescente pensiero politico e l'attività pubblica del popolo uzbeko.