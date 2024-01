Terremoti, Musumeci: «Un piano per i territori più esposti, bando da 100 milioni per le isole minori»

«Quello che presentiamo questa mattina è il più robusto progetto dal punto di vista finanziario di prevenzione mai realizzato in Italia sulle isole minori, che hanno 220mila abitanti, con 36 comuni in 7 regioni italiane. Oggi mettiamo a disposizione con questa iniziativa, portata avanti con Casa Italia e Protezione civile, un bando per i sindaci per 100 milioni di euro, destinati a mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche pubbliche». Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Le isole, ha aggiunto il ministro, «sono dislocate tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.

Sul fronte terremoti, Musumeci ha dichiarato: «Il nostro obiettivo e lanciare un piano serio, concreto, finalizzato in tutta Italia per i territori maggiormente esposti dal punto di vista sismico».