Di Maio, subito tavoli con i sindacati su salario minimo e cantieri

I leader di Cgil Cisl e Uil hanno annunciato che il governo ha decisivo di dare il via ad una serie di tavoli di confronto con i sindacati sui temi più importanti per l'economia, dal decreto per la crescita al salario minimo, dallo sblocca cantieri alle politiche attive sul lavoro

Al via tra poco i tavoli con le rappresentanze sindacali su ddl crescita, salario minimo e sullo sblocca cantieri. L'emendamento sui rider rientrerà nel ddl del salario minimo: lo ha annunciato il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio nel corso dell'incontro con i sindacati. Durante l'incontro - prosegue la nota - alcune sigle sindacali hanno mostrato apertura sul tema del salario minimo. Il Ministro ha precisato su questo tema che «il salario minimo non vuole superare la contrattazione sindacale».