Tav, tempi e costi: tutte le bugie anti-cantiere

Di Battista (20 gennaio 2019):

Il costo dell'opera è di 20 miliardi

FALSO: SONO 8.6



Invitato alla trasmissione di Raitre “Che tempo che fa”, l’esponente M5S Alessandro Di Battista ha detto che la Tav costa 20 miliardi. Non è così. Il tunnel di 57 chilometri fra Italia e Francia costa 8,6 miliardi, ed è finanziato al 40% (circa 3,5 miliardi) dall’Ue. Finora sono stati spesi 1,4 miliardi.



Danilo Toninelli (4 febbraio 2019):

FALSO: EXPORT A 46 MILIARDI

FALSO: FINO A 1 ORA E 40'

Il sottosegretario pentastellato Simone Valente ha dichiarato a Repubblica che la realizzazione della Torino-Lione taglierà i tempi di viaggio di 1 minuto e 20 secondi. Il dato, poi parzialmente ritrattato, è un evidente errore. Il tunnel dovrebbe ridurre i tempi di 1 ora e 40 minuti. Milano-Parigi scenderà a 4 ore.



Luigi Di Maio (5 febbraio 2019):

FALSO: TRE ORE E VENTI

In realtà si va da Roma e Pescara in 3 ore e 22 minuti. La “scoperta” del vicepremier pentastellato arriva guarda caso con le elezioni abruzzesi e ignora che negli ultimi anni le FS hanno usato il fondo di 1,5 miliardi proprio per velocizzare le tratte dell’Abruzzo e per il progetto di l’hub-merci di Pescara.

FALSO: REALIZZATI 6 KM

«La Tav è a zero come cantiere», ha detto il vicepremier Luigio Di Maio. Non è vero. Sul lato francese si avanza di 15 metri al giorno per un totale, a gennaio 2019, di 5 chilometri e 750 metri. In Italia sono stati scavati 24 chilometri di gallerie destinate a diventare canali di ventilazione dell’opera definitiva

Il ministro delle Infrastrutture sottovaluta le relazioni umane e commerciali fra Italia e Francia. Nel 2017 l’Italia ha esportato merci per 46 miliardi verso la Francia importandone per 35 miliardi. La gran parte dello scambio avviene via Tir perché l’attuale traforo ferroviario del Frejus risale al 1871.