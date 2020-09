Elezioni regionali Toscana, chi è Susanna Ceccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Susanna Ceccardi, 33 anni, europarlamentare leghista, è riuscita a convincere tutto il centrodestra a sostenerla: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Toscana Civica, oltre naturalmente alla Lega.Classe ‘87, Susanna Ceccardi è nata a Pisa, dove ha ottenuto una maturità classica e ha frequentato per qualche anno la facoltà di Giurisprudenza. Lì ha iniziato la sua attività politica in qualità di rappresentante studentesca. Nel 2016 diventa la prima cittadina di Cascina, conquistando il 28,4% dei voti al primo turno e il 50,3% al ballottaggio.Uno dei suoi primi atti da sindaca è quella di conferire la cittadinanza onoraria a Magdi Allam, controverso giornalista e politico egiziano naturalizzato italiano, noto per gli attacchi alla Chiesa Cattolica che, secondo lui, si starebbe “islamizzando”.Nel corso del suo mandato si oppone alla costruzione di una moschea e concede uno spazio pubblico per celebrare la fine del Ramadan a patto che la comunità senegalese locale condannasse con fermezza ogni atto di violenza prodotto dal fondamentalismo islamico.Nel settembre 2018, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini la vuole nel suo staff e ad aprile 2019 la candida alle elezioni per il Parlamento europeo. Viene eletta con 48.239 preferenze e rassegna quindi le dimissioni dalla carica di sindaco.