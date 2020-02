Droga, Lamorgese: «Carcere anche per lo spaccio di modiche quantità»

Carcere anche per spaccio modica quantità di droga. «Ho predisposto una norma per superare l'attuale disposizione dell'art. 73 comma cinque che non prevede l'arresto immediato per i casi di spaccio di droga». Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dopo aver presieduto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura ad Ancona. «Abbiamo fatto un tavolo di lavoro con il ministero della giustizia - ha spiegato - e abbiamo trovato una soluzione che convince sia noi che la giustizia, dando la possibilità di arrestare immediatamente con la custodia in carcere coloro che si macchiano di questo reato». Sulle segnalazioni ricevute da vari Comitati per l'ordine e sicurezza, Lamorgese ha osservato: «È stato rilevato il fatto che arrestare, senza custodia in carcere, e il giorno dopo vedere nello stesso angolo di strada lo spacciatore preso il giorno prima, incide anche sulla demotivazione del personale di polizia che tanto si impegna su questo versante e vede la propria attività essere posta nel nulla quando il giorno dopo li ritroviamo nello stesso posto».

Ad Ancona, il ministro ha rilevato una diminuzione di reati in città (-10%) e in provincia (-13%) e una situazione «sotto controllo dove funziona molto bene la fase di prevenzione». Però come segnalato anche da altri Comitati, si registra l'utilizzo di droga da ragazzi sempre più giovani. Per gli organici delle forze di polizia ad Ancona nel 2020 in arrivo «una ventina di persone ulteriori» dopo l'integrazione 2018 con 45 unità.



