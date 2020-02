Lamorgese ai familiari delle vittime di Corinaldo: «Ho chiesto controlli e un censimento dei locali»

Lo aveva promesso la ministra Luciana Lamorgese che per la strage della discoteca di Corinaldo avrebbe preso provvedimenti seri. E stamattina, prima di presiedere il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Ancona, ha incontrato i genitori di quei cinque minorenni e della mamma di 39 anni, morti nell'incendio della Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018.

Nessuno potrà ridarvi i vostri cari, i figli che avete perso in maniera così atroce - ha dichiarato durante l'incontro riservato, lontano dalle telecamere - Ho dato indicazione al prefetto di scrivere ai sindaci per fare un censimento di quelle che sono le strutture autorizzate e dedicate al divertimento in modo da fare controlli precisi, al di là delle autorizzazioni, e di verificare come queste vengano rilasciate, perché quello che è successo a Corinaldo è di una gravità indescrivibile e non si deve ripetere mai più

.

Ai familiari delle vittime, la ministra ha manifestato la sua vicinanza

come donna e come madre

, ma ha anche detto di averli voluti incontrare

per sentire la loro voce

.

So bene - ha aggiunto - che i figli e la madre di quattro ragazzi non torneranno più: oltre all'emozione nel vivere il loro dolore, che non si rimarginerà mai, ho voluto incontrarli per dare il segnale che l'amministrazione dell'Interno, per quanto di propria competenza e anche oltre, ci sarà e provvederà nei termini che ho detto

Dopo l'incontro la titolare del Viminale ha partecipato al Comitato, indetto dal prefetto Antonio D'Acunto. In prefettura è arrivato anche il capo della Polizia Franco Gabrielli. «Si chiede giustizia, avere giustizia e capire di chi sono le responsabilità e su questo la ministra è stata molto chiara e vicina - ha spiegato Luigina Bucci, presidente del Co.Ge.U., Il comitato dei genitori unitario, nato spontaneamente dopo la tragedia -: anche lei si augura che vengano fuori i responsabili e che si arrivi alla verità. Rappresentiamo i genitori, una comunità lacerata e ferita da quello che è successo quella sera - ha aggiunto -, insieme a noi ci sono i ragazzi che lavorano attivamente per arrivare a un codice etico, un regolamento più serio per i locali che gestiscono eventi per minori: non ci sono delle norme rivolte ai gestori dei locali che gestiscono eventi per minori, però il codice etico è ancora uno strumento volontario, embrionale, un punto di partenza. Ci auguriamo che, cosi come ci ha detto la ministra, venga aperto un tavolo di riflessione per dare più valore a questo codice perché è questo che ci chiedono i ragazzi».

