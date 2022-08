Martedì 9 Agosto 2022, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 18:56

A quarantott’ore dallo strappo del leader di Azione, Carlo Calenda, è già possibile cogliere dai sondaggi i primi riflessi della sua scelta. Innanzitutto sul peso specifico della coalizione di centrosinistra. In base alla proiezione di voto realizzata da Quorum/YouTrend per SkyTg24 e resa nota ieri, la coalizione guidata da Enrico Letta, senza Azione scivolerebbe sotto il 30%.

Sondaggi politici, gli ultimi dati

In testa all’alleanza di centrosinistra, rimane il PD, al 22,3%, seguito dal duo Sinistra Italina/ Europa verde, stimato al 3,9%, e ancora Impegno civico di Luigi di Maio che conquista l’1,5%. Più Europa, pesata “da sola", senza Azione, si attesta invece intorno all’1,6%. In totale la coalizione, dunque, può contare sul 29,3% dei consensi.

A distanza di 19 punti percentuali c'è invece la coalizione di centrodestra a trazione meloniana che Youtrend quota al 48,2%. In vetta ai sondaggi rimane FdI, al 24,2%, seguita dalla Lega che ritorna al 14%, dopo il calo delle scorse settimane. Cresce e sfiora invece il 9% (8,9%) Forza Italia. A entrare nelle fila del centrodestra anche Noi con l’Italia e L’italia al centro di Lupi e Toti che portano in dote ai tre leader lo 0,8%. Ma anche l’Udc-Coraggio Italia di Cesa e Brugnaro, con un più modesto 0,3%.

Ma qualcosa si muove al centro. In base alla proiezione di YouTrend, Azione, fuori dalla federazione con + Europa scende al 2%. Più su, anche se di poco, Italia viva di Renzi in unione con la Lista civica nazionale di Pizzarotti, quotati al 2,2%. In caso di alleanza tra il senatore di Rignano e l'ex numero uno del Mise, l'asse Iv-Azione non riuscirebbe tuttavia a superare, secondo i sondaggi, il 5% (4,8%).

Se il M5S è stabile al 10,6%, continua la sua scalata ItalExit di Paragone, che sale al 3,2%. Entra in gioco, per il momento in solitaria, anche Luigi de Magistris, con la sua Unione popolare che si attesta allo 0,7%.

L’incognita astensionismo

A conquistare le percentuali più alte e a preccupare indistintamente tutti gli scheieramenti è però l’astensionismo crescente (38,7%). Solo il 44% degli intervistati conferma che andrà a votare di sicuro mentre il 27% vede questa scelta come probabile.

Dietro la rinuncia alle urne, per il 52% vi è la convinzione che i politici non facciano gli interessi degli italiani, mentre per il 49% che i partiti non mantengano alle promesse. Al terzo posto, ma con un pesante 37%, anche la sfiducia per il funzionamento della democrazia. Tuttavia solo il 14% motiva l’astensione con il fatto che il capo del Governo non sia eletto dai cittadini.

L'atteggiamento degli italiani

Controverso anche lo spirito con cui ci si prepara al voto. In prospettiva dell'appuntamento elettorale del 25 settembre, il 34% degli intervistati dice di avere abbastanza entusiasmo, contro il 32% che invece ne ha poco.

In coppia, chi non ha nessun entusiamo (15%) e chi ne ha tantissimo (12%). Ma se c’è un fattore che spingere ad andare a votare, per il 42% degli intervistati è rappresentato dalla certezza che il partito per cui si decide di dare il voto mantenga almeno qualcuna delle promesse e per il 34% dalla presenza di un partito che rappresenti le proprie idee. Infine, solo per il 22% degli italiani intervistati conta che i politici eletti non cambino partito una volta in Parlamento.