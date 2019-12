Sondaggi politici: Lega (33%) e Fdi (9,8%) in calo, crescono Pd (18%) e Calenda (3,5%). Stabile M5S al 15,5%

Sondaggi politici, ecco la rilevazione di Swg diffusa ieri da Enrico Mentana in diretta su La7. Il periodo preso in considerazione va dal 4 al 9 dicembre su un campione si 1.500 soggetti maggiorenni. Torna a scendere la Lega di Matteo Salvini e si attesta al 33 dal 33,8. Scende anche Fdi, dopo settimane di crescita, al 9,8 dal 10, Tra i partiti di governo sale il Pd al 18 dal 17,7, il Movimento Cinque Stelle resta fermo 15,5 e Iv continua a calare al 4,6 dal 4,9.. Sono i dati che emergono da un sondaggio Swg in merito alle intenzioni di voto.

Nel Centrodestra, Fi sale al 5,3 dal 5,1. Il partito di Calenda, Azione, sale al 3,5 dal 3,3 mentre la Sinistra scende al 3,2 dal 3,3. Nota informativa: valori espressi in%. Date di esecuzione: 4-9 dicembre 2019.Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.500soggetti maggiorenni.



