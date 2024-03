Sondaggi politici, FdI ancora primo partito ma il Pd sfiora il 20%. In risalita M5S e Lega

Risalgono Fratelli d'Italia, Pd, M5S e Lega. Cala invece, ma dello 0,1%, Forza Italia. È la fotografia delle intenzioni di voto scattata dal sondaggio realizzato dall'istituto Swg per il Telegiornale di La7 di ieri, il 25 marzo. Secondo la rilevazione se si dovesse tornare alle urne oggi Giorgia Meloni non avrebbe grosse difficoltà a centrare l'obiettivo minimo indicato per le elezioni europee del prossimo giugno: «Confermare il risultato che mi ha portato al governo». FdI infatti, senza mai temere di essere scalzata dal posto di primo partito, ha riguadagnato lo 0,2% dei consensi, attestandosi al 27%. Un punto percentuale in più di quanto il partito della premier raccolse nel settembre del 2022.

Quanto basta anche per allungare sul Partito democratico di Elly Schlein che, però, rispetto all'ultimo sondaggio relativo alle intenzioni di voto raccolte la settimana scorsa, cresce dello 0,1%, sfiorando l'ambita quota simbolica del 20% (19,9%). A dispetto della corsa alle urne regionali in Sardegna e in Abruzzo a far registrare qualche progresso sono anche Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Sia il M5S che la Lega vantano infatti un segno "+" che porta il Movimento ad attestarsi al 15,6% e la Lega all'8,3%. Le buone notizie per il Carroccio stanno però anche nella lieve frenata di Forza Italia che, scesa al 7,7%, rallenta la rincorsa per scalzare l'alleato dal secondo posto della coalizione di centrodestra. A poco più di due mesi dal giro di boa dell'8 e 9 giugno piccole scosse di assestamento pre-campagna elettorale muovono anche Verdi e Sinistra (4,1%, con un calo dello 0,1%) e Azione (4%, -0,3%).

Italia viva di Matteo Renzi invece sale al 3,4%, seguita da +Europa (2,8%), Democrazia Sovrana e Popolare (1,6%), Psce Terra Dignità (1,6%), Noi Moderati (1,1%).