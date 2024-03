Sondaggi politici, sorpasso di Forza Italia sulla Lega: FdI al 27,5%, a 7 punti dal Pd. Calo 5 Stelle

Fratelli d'Italia saldamente in testa, sopra il risultato delle Politiche di un anno e mezzo fa. Pd in crescita a sette punti esatti di distacco. E il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Sono queste alcune delle novità che emergono dall'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Che a poco più di due mesi dalle Europee, certifica come il 52,5 per cento degli elettori sia ancora indeciso, oppure intenzionato a non partecipare alle elezioni.

I giochi, insomma, non sono ancora fatti.

E nei partiti c'è la consapevolezza che le settimane a venire saranno decisive per motivare chi non ha ancora le idee chiare. Intanto però si registrano alcune tendenze: la crescita di FdI, che porta il totale dei partiti di governo al 44,9% dei consensi (anche se alle Europee si vota col proporzionale e ognuno corre per sé), e un recupero del Pd a scapito del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni, che ha fissato l'asticella al 26% delle scorse Politiche, sale al 27,5%, con un ulteriore sprint di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione di Ipsos.

Meloni in Libano incontra contingente italiano: Missione Unifil indispensabile per il nostro Paese

Il sorpasso

Bene anche i dem, sul secondo gradino del podio, in crescita al 20,5% rispetto al 19 a cui erano stimati un mese fa (quando totalizzavano lo stesso risultato delle Politiche 2022). Scendono invece i Cinquestelle, medaglia di bronzo: dal 17,4% di febbraio il Movimento passa al 16,1% di marzo.

Proseguendo nella classifica, la sorpresa è il sorpasso di Forza Italia sulla Lega: il partito di Antonio Tajani accelera e tocca quota 8,7%, il Carroccio invece resta all'8%. Un mese fa le due forze di maggioranza erano date appaiate all'8,2. Al di là di quanto piacciono i singoli partiti di maggioranza, per Ipsos l’indicatore di approvazione dell’esecutivo è oggi di 47, un punto sopra il mese scorso, mentre quello di Giorgia Meloni di 48.

Fuori dall'Eurocamera

Stando così le cose, a guardare il sondaggio, resterebbero fuori dal Parlamento Ue tutte le altre liste: Alleanza Verdi sinistra e Italia viva al 3,3% ciascuna, +Europa al 2,8, Azione al 2,5. Ma la rilevazione non tiene conto di uno degli ultimi sviluppi nel campo delle minoranze, ossia il matrimonio ormai quasi definitivo in vista del voto di giugno tra i renziani e la formazione di Emma Bonino. Sommate insieme, infatti, Iv e +Europa totalizzerebbero il 6,1%, superando così la soglia di sbarramento al 4% dell'Eurocamera.

Anche Noi Moderati, con lo 0,7%, per il momento non guadagnerebbe seggi a Bruxelles. Tuttavia si rincorrono le voci di un probabile accordo con Forza Italia, che potrebbe dare ulteriore sprint al partito azzurro e aprire le porte del Parlamento Ue alla lista di Maurizio Lupi.