Governo, sondaggi: Lega al 33%, Pd 23%, M5S 19%. Conte leader che riscuote più fiducia

È Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Emg Acqua per la trasmissione di Rai3 Agorà, secondo il quale il 43% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia in Conte, mentre Matteo Salvini si è "fermato" al 41%. Seguono Giorgia Meloni (29%) e Luigi Di Maio (27%). Nicola Zingaretti è al quinto posto con il 24% e Silvio Berlusconi con il 18%.

Secondo lo stesso sondaggio dopo la caduta del governo giallo-verde sarebbe stato meglio andare alle elezioni per il 58% degli elettori, mentre è stato meglio formare un nuovo governo per il 39%. Tra gli elettori del Pd sono il 78% quelli per i quali è stato meglio formare un nuovo governo e il 19% quelli che avrebbero preferito le elezioni; mentre tra gli elettori Secondo lo stesso sondaggio dopo la caduta del governo giallo-verde sarebbe stato meglio andare alle elezioni per il 58% degli elettori, mentre è stato meglio formare un nuovo governo per il 39%. Tra gli elettori del Pd sono il 78% quelli per i quali è stato meglio formare un nuovo governo e il 19% quelli che avrebbero preferito le elezioni; mentre tra gli elettori M5S la percentuale di chi avrebbe preferito andare alle urne sale al 39%, contro un 60% che ritiene sia stato meglio formare un nuovo esecutivo. Per quanto riguarda i partiti, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 33,3% dei consensi seguita dal Pd al 23%. Il Movimento Cinque Stelle otterrebbe il 19,7% delle preferenze, Forza Italia il 7,8%, Fratelli d'Italia il 7%. Più Europa arriverebbe al 2,6%, La Sinistra all'1,8%.

