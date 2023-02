Mercoledì 15 Febbraio 2023, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 16:12

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. E sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo. Oltre a Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula «perché il fatto non sussiste», hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

A quasi sei anni dall’inizio del processo e a più di dieci anni dalle presunte false testimonianze delle ospiti delle serate del bunga bunga di Arcore, oggi si è chiuso il primo grado del processo, caso giudiziario nato dai verbali di Kharima El Mahroug. Meglio nota come Ruby.

LE PAROLE DI KARIMA

«Ruby è stata tutta un'invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo», ha detto Karima el Mahroug dopo esser stata assolta a Milano. «Ho bisogno di tempo per assimilare - ha aggiunta - sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori».

Karima El Mahroug dopo la lettura della sentenza si è presentata in aula. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti. «Non immaginavo una cosa così - ha detto - Sono contentissima. E' stata una liberazione» da una vicenda «che mi ha travolto» quando «avevo 17 anni e che è stata un macigno non da poco».

«È un'assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!». Così l'avvocato Federico Cecconi ha commentato l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel Ruby ter a Milano, facendo riferimento anche alle precedenti assoluzioni per i due filoni a Siena e Roma.

Barbara Berlusconi: papà l'uomo più perseguitato al mondo

«Mio padre è l'uomo più perseguitato del mondo, con 86 processi e più di 4000 udienze». Così Barbara Berlusconi, interpellata dall'Ansa, commenta l'assoluzione del padre. «È un processo surreale, che nemmeno doveva cominciare - aggiunge -. Uno strascico del primo processo Ruby, nel quale mio padre era già stato assolto con formula piena». «Il tribunale oggi afferma che il fatto addirittura non sussiste. Da figlia - spiega ancora - provo una doppia amarezza: oltre al danno di immagine, non tutti comprendono come i processi colpiscano l'animo, ma soprattutto la salute della persona indagata».

Le reazioni politiche

«L'assoluzione di Silvio Berlusconi è un'ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al Presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso», dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«L'assoluzione di Berlusconi è una bellissima notizia che gli rende giustizia. Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di Forza Italia festeggia il suo leader». Lo scrive il ministro Antonio Tajani su Twitter.

L’assoluzione di @berlusconi è una bellissima notizia che gli rende giustizia.Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di @forza_italia festeggia il suo leader. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 15, 2023

LE MOTIVAZIONI

Le giovani ex ospiti delle serate di Arcore, sentite nei 2 processi sul caso Ruby, «non potevano legittimamente rivestire l'ufficio pubblico di testimone», perché andavano indagate già all'epoca e sentite come testi assististe da avvocati. Non essendoci più le false testimonianze, in sostanza, cade anche la connessa accusa di corruzione in atti giudiziari perché manca «l'ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi». Lo scrive il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia in una nota in cui anticipa il cuore delle motivazioni della sentenza di assoluzione per tutti nel Ruby ter, che i giudici depositeranno tra 90 giorni.

LA VICENDA

Karima è una donna di trent’anni, ai tempi era una ragazzina appena maggiorenne che accusava l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di approcci sessuali nelle «cene eleganti» a villa San Martino. Una situazione imbarazzante che l’ex premier, secondo l’accusa della Procura di Milano, avrebbe cercato di silenziare pagando le false testimonianze dei partecipanti alle feste, a cominciare dalle Olgettine.

Per Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari, i pm avevano chiesto una condanna a sei anni e «la confisca degli immobili che servirono o furono destinati a commettere un reato», cioè le case che sarebbero state regalate alle ragazze in cambio della loro amnesia. Cinque anni di reclusione e la confisca di 5 milioni di euro chiesti per Karima El Mahroug, condanne fino a 5 anni per venti ragazze - ex ospiti delle serate di Arcore - «la cui reticenza - hanno detto nelle loro requisitorie il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio - sarebbe stata comprata dall’ex premier». Quattro anni (e confisca da 90 mila euro) per la showgirl Francesca Cipriani, sei anni e mezzo (la pena più alta) per Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, cinque anni e 269 mila euro per Marysthell Polanco, cinque anni e 237 mila euro per Barbara Guerra. «Alle ragazze è stato assicurato che sarebbero state a posto sia come reddito, con un mensile da 2.500 euro, che per un tetto, una casa, un alloggio», ha affermato il pm Gaglio in aula. «Vi è stato un accordo per le false testimonianze e si deve comprendere nel pacchetto anche la soluzione aggiuntiva di non rilasciare interviste in senso contrario alle deposizioni rese davanti ai giudici».

La tesi difensiva, invece, sostiene che le ragazze siano state risarcite per la loro reputazione compromessa dallo scandalo delle serate di Arcore. Ma per la Procura l’accordo corruttivo fu stretto «embrionalmente» già nel gennaio 2011 con la riunione a villa San Martino tra Berlusconi, i suoi legali e le ragazze, dopo le perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta Ruby 1. Quanto a Karima El Mahroug, «le centinaia di migliaia di euro che spendeva venivano consegnate, tramite il suo legale Luca Giuliante, da Berlusconi. Lei più di così non poteva spendere, più di così c’era solo buttare i soldi dalla finestra. Soffre in quel periodo di una vera e propria compulsione a dilapidare». Il pm Gaglio ha ricordato nella sua requisitoria le prove già agli atti sul tenore di spesa di Ruby «foraggiata» dall’ex premier, un elenco che comprende «i taxi da Genova a Milano, ristoranti e alberghi di lusso nei quali pagava anche 1.400 euro in una notte, gli champagne più costosi con le scritte fluorescenti». In quel periodo Karima, ha detto il pm, «è come le persone che vincono la lotteria e prima spendono, spendono, poi arriva la depressione». Ma il problema è che Ruby «era inaffidabile, per questo è stata mandata all’estero. Per non testimoniare».

Karima in aula

Questa mattina, Karima El Mahroug era nell’aula bunker per il verdetto, così come l’ex showgirl Barbara Guerra, tra le venti ex Olgettine a processo, che prima della camera di consiglio renderà dichiarazioni spontanee. Sul verdetto, a favore di Berlusconi e degli altri 27 imputati pendevano due elementi. Il primo è l’ordinanza emessa dai giudici nel novembre 2021: hanno dichiarato «inutilizzabili» i verbali di almeno 18 ragazze nei processi Ruby, perché secondo il Tribunale andavano già indagate da marzo 2012 e sentite in aula con la garanzia dei testi assistiti da avvocati. Provvedimento che non vale, però, per parte delle dichiarazioni di Barbara Guerra e per quelle di Iris Berardi, perché era stato già aperto e archiviato un fascicolo a loro carico. Crollando comunque gran parte delle false testimonianze, nell’ottica difensiva dovrebbe cadere anche l’accusa collegata di corruzione dei testimoni. Secondo punto a favore: per due volte Silvio Berlusconi è già stato assolto dalle stesse accuse per i soldi versati ai musicisti Danilo Mariani e Mariano Apicella, le cui posizioni erano state trasferite a Roma e a Siena solo per questioni di competenza territoriale. Le sentenze dicono che i due hanno ricevuto pagamenti costanti, ma non c’è prova che quel denaro servisse a corromperli. Oggi a pronunciarsi saranno i giudici del collegio della settima penale del Tribunale di Milano.