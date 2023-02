Ruby ter, le protagoniste del processo: oggi la sentenza

Le cosiddette 'ex olgettine' al centro del processo Ruby Ter per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, iniziato nel gennaio 2017 per fatti contestati che vanno dal novembre 2011 al 2015. Per Berlusconi, assolto in via definitiva nel processo Ruby e dai Tribunali di Roma e Siena in due filoni processuali del 'ter', l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca da oltre 10 milioni di euro. Ossia del prezzo della presunta corruzione: soldi e regalie, come case, macchine e contratti tv, che il Cavaliere, per i pm, avrebbe versato alle ragazze, ex ospiti delle serate del «bunga bunga» a Villa San Martino, per comprare il loro silenzio e la loro reticenza nelle deposizioni nei due processi sul caso Ruby. Per Karima El Mahroug, che avrebbe incassato, secondo l'accusa, circa 5 milioni di euro, la Procura ha chiesto una condanna a 5 anni e una confisca da 5 milioni di euro.

A rischiare una condanna sono 20 ragazze (richieste di pena tra i 3 e 5 anni) tra cui la stessa Karima El Marough detta Ruby (5 anni) e l'ex compagno Luca Risso (6 anni e 6 mesi, pena più alta per falsa testimonianza e riciclaggio). Ma a processo c'è anche gente vicina a Berlusconi come l'ex senatrice Maria Rosaria Rossi (richiesta 1 anno e 4 mesi) e il giornalista Carlo Rossella. Solo per un imputato (Luca Pedrini) è stata chiesta l'assoluzione.

Karima El Marough detta Ruby, tra le 20 ragazze accusate di falsa testimonianza e corruzione.

detta Ruby, tra le 20 ragazze accusate di falsa testimonianza e corruzione. Marysthell Polanco , una delle 'fedelissime' delle sere a Villa San Martino, anche lei tra i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. «Sono molto positiva, andrà bene. Dopo molti anni mi aspetto che, come ha detto il mio avvocato, non possa essere condannato qualcuno che non ha fatto niente. Non c'è una prova evidente in nessun video, in nessuna foto o altro, solo chiacchiere e distintivo. Questi anni sono stati un inferno, ma sono una donna forte che ha saputo sopportare questo peso. Ho grande fiducia nei giudici». Ha dichiarato Polanco in attesa della lettura della sentenza nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore, a carico di Silvio Berlusconi.

Barbara Guerra l'ex showgirl che figura tra la ventina di 'ex olgettine' imputate.

l'ex showgirl che figura tra la ventina di 'ex olgettine' imputate. Le gemelle Eleonora ed Imma De Vivo coinvolte nel caso Ruby.

coinvolte nel caso Ruby. Alessandra Sorcinelli una delle giovani ospiti nella villa di Arcore imputate per falsa testimonianza.

Alcune delle ragazze coinvolte nell'inchiesta della Procura di Milano che coinvolge Silvio Berlusconi, partita dal "caso Ruby". In alto da sinistra: Iris Berardi, Barbara Faggioli, Barbara Guerra, Raissa Skorkina, Miriam Loddo, Eleonora e Imma De Vivo, Maristel Garcia Polanco e Alessandra Sorcinelli.