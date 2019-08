Sicurezza bis, sì del Senato: è legge, 160 voti favorevoli. Salvini: «Grazie italiani e Beata Vergine»

​Sicurezza bis, sì del Senato con 160 voti alla fiducia, 57 voti contrari e 21 astenuti, e il decreto già approvato dalla Camera diventa legge. Il vicepremier Matteo Salvini ha lasciato il Senato prima del termine della conta dei voti sul decreto sicurezza bis. Il vicepremier ha votato, si è intrattenuto un po' in Aula, ai banchi del governo e poi ha lasciato Palazzo Madama. «Oggi bado ai fatti, alla sostanza, del resto dei temi politici parleremo da domani», ha detto il vicepremier Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se ci saranno conseguenze politiche se i numeri della maggioranza saranno inferiori a quota 161 sulla fiducia al dl sicurezza.

Il provvedimento, quindi, ha incassato l'ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà legge. FdI come annunciato si è astenuta mentre FI non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238, la maggioranza 109.

Matteo Salvini: «Ringrazio voi, gli italiani e la Beata Vergine Maria». «Il Decreto Sicurezza, più poteri alle Forze dell'Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è Legge. Ringrazio voi, gli italiani e la Beata Vergine Maria. #decretosicurezzabis». Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



Il governo, tra le proteste del Pd, ha posto la questione di fiducia sul decreto sicurezza bis. A nome dell'Esecutivo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto sicurezza bis, nel testo approvato dalla Camera.

Applausi di scherno e grida «vergogna» si sono levati dai banchi del Pd quando, in Senato, Fraccaro, ha comunicato che il governo avrebbe posto la fiducia. Dalla maggioranza, prima i senatori della Lega e poi quelli del M5S, dopo qualche secondo hanno risposto, a loro volta, con applausi di scherno rivolti ai parlamentari del Pd.

Selfie e applausi dalla maggioranza dopo il voto. Un applauso dei senatori della maggioranza, sia della Lega che del M5S, e pure un selfie del senatore leghista Simone Pillon con alcuni colleghi hanno salutato il voto di fiducia al governo. Qualche voce di protesta si è levata dai banchi del Pd.

Zingaretti: «M5S schiavi, Italia insicura». «Il decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa». Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sottolineando che nel decreto non si parla di lotta alla mafia.

«Avevamo chiesto il contratto per i lavoratori delle forze dell'ordine, presidi nei quartieri a rischio, rilancio e risorse dei patti della sicurezza con i sindaci, investimenti per il recupero delle periferie. Ma niente. Di tutto questo non c'è nulla, così come non c'è nulla sulla lotta alle mafie, nemmeno l'ombra», sottolinea il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dopo il via libera al Senato al decreto sicurezza bis.

Cinque M5S non votano. Sono cinque gli assenti M5S in Senato che non hanno quindi votato la fiducia al dl sicurezza bis: si tratta di Virginia La Mura, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Lello Ciampolillo, Elena Fattori. Assente anche la senatrice cinquestelle Bogo Deledda che ha però problemi di salute. Per la Lega assenti anche Umberto Bossi (sempre per ragioni di salute) e Massimo Candura per motivi personali. Infine, assenti anche i sei senatori a vita.

