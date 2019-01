Ok allo sbarco dei migranti sulla Sea Watch, ma sono se saranno trasferiti in altri Paesi europei. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini. «Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo».

Ultimo aggiornamento: 09:30

