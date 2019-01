Sea Watch, il Garante: detenzione illecita. Il Pd: «Saliamo sulla nave»

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, chiedendo l'immediato attracco della nave Sea Watch 3 e il conseguente sbarco delle persone soccorse, nella chiara finalità di tutelare i diritti delle persone salvate e di preservare il Paese dal dover rispondere in sede internazionale di possibili violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Chiuso intanto il tratto di mare intorno alla nave della ong tedesca da giorni in mare con 47 migranti salvati dal naufragio. Con un'ordinanza emessa ieri, e valida «dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa», lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla nave con a bordo 47 migranti, «è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata».

Il blocco tuttavia non scoraggia il Pd. I dem, tramite Davide Faraone, ha annunciato un blitz a bordo nel pomeriggio. «Terminato l'incontro in Prefettura. La delegazione dei parlamentari del pdnetwork salirà a bordo della #SeaWatch intorno alle 15.30 Finalmente!», ha scrive su Twitter il deputato e segretario del partito in Sicilia.



Terminato l’incontro in Prefettura. La delegazione dei parlamentari del @pdnetwork salirà a bordo della #SeaWatch intorno alle 15.30 Finalmente! Vi aggiorniamo — Davide Faraone (@davidefaraone) 28 gennaio 2019



L'ordinanza è firmata dal comandante della capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello e si richiama alla nota di ieri della prefettura che, «alla luce di quanto emerso durante la riunione tenutasi in presenza delle forze di polizia, ha richiesto alla Capitaneria di porto di Siracusa - si legge nel documento - l'adozione di urgenti provvedimenti di disciplina della navigazione e dell'accesso nell'area di mare circostante il punto di fonda dell'unità Sea Watch 3, mediante interdizione del tratto interessato in considerazione del fatto che la presenza e/o la navigazione di altre imbarcazioni attorno alla stessa motonave possono creare problemi riguardanti l'ordine pubblico e la sanità pubblica».

Il Garante. Secondo Palma, «la situazione di stallo venutasi a creare per gli effetti della mancata autorizzazione all'attracco e dell'impossibilità della nave di riprendere la navigazione determina la privazione di fatto della libertà dei migranti soccorsi. Oltretutto è stato anche superato il limite massimo di 96 ore che la legge prevede per il fermo di una persona senza convalida giurisdizionale». Nella lettera il Garante nazionale ha chiesto con la «massima

urgenza» al Ministro informazioni relative all'assegnazione di un luogo sicuro (POS) dove sbarcare le persone ora a bordo della nave Sea Watch 3; all'indicazione data e allo stato attuale della situazione circa l'impossibilità di approdo, con la specificazione della motivazione; alla presenza di donne e minori a bordo; alla sistemazione delle persone salvate in ambienti coperti o esterni, con l'indicazione numerica in un caso e nell'altro; alle condizioni materiali attuali e alle azioni intraprese per rispettare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento all'accesso a cibo e acqua e alla tutela della salute; ai motivi di ordine pubblico e sanità pubblica che hanno portato all'adozione dell'ordinanza che vieta a ogni natante di avvicinarsi alla Sea Watch 3.

Le persone a bordo di una nave che ha fatto ingresso nelle acque territoriali italiane, per quanto battente bandiera straniera, «sono sotto la giurisdizione del nostro Paese - fa notare ancora Palma -. Ciò implica la responsabilità dello Stato per ogni eventuale violazione dei diritti umani: la situazione di privazione di fatto della libertà personale, in violazione dell'articolo 13 della Costituzione e dell'articolo 5 della Cedu; il mancato avvio delle procedure individuali di identificazione e quindi la mancata considerazione delle posizioni individuali, a rischio di violazione del divieto di espulsioni collettive; la mancata considerazione degli aspetti di vulnerabilità individuale, a rischio di violazione dell'articolo 3 della Cedu; la possibile violazione del divieto di non refoulement, considerato che le persone soccorse dalla nave Sea Watch 3 provengono dalla Libia, Paese verso cui non possono essere respinte; il rischio di violazione del diritto d'asilo regolato dalla Convenzione di Ginevra; la possibile violazione dell'articolo 3 della Cedu in relazione alle condizioni in cui sono costrette le persone migranti a bordo».

