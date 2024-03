Regionali Abruzzo, Schlein: «Avanti con testardaggine unitaria, ma responsabilità coalizioni non sia solo del Pd»

«Abbiamo vinto insieme in Sardegna e io spero anche in Abruzzo». Lo ha detto la detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla registrazione di Cinque Minuti parlando del rapporto con il M5s in vista delle anche delle regionali in Piemonte e Basilicata. Sulle «grandi questioni di salute e lavoro possiamo trovare un accordo anche tra diversi», ha aggiunto parlando della volontà di andare avanti con «testardaggine unitaria».

In Basilicata «c'è una discussione in corso, come per il Piemonte».

Schlein sull'aborto

Giusto l'aborto in Costituzione come in Francia? «Intanto bisognerebbe avere la piena attuazione della 194 - ha detto Schlein - una legge che rischia di restare sulla carta se la destra dove governa impedisce l'accesso alla pillola per l'interruzione di gravidanza e se abbiamo presidi con il 100% di medici obiettori».