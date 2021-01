Governo, al Senato nasce il gruppo «europeista». Lady Mastella si tira fuori: «Mai con De Falco»

Sandra Lonardo Mastella si chiama fuori: non sarà parte del gruppo di "volenterosi" in Senato. «Non posso stare con De Falco», dice la parlamentare, moglie dell'ex ministro della Giustizia oggi sindaco di Benevento.

«Noi stiamo lavorando sul territorio per fare un nuovo movimento politico che si chiama 'Meglio noi per l'Italia', che nascerà fuori dal Parlamento...», spiega la senatrice del Misto all'Adnkronos. I cosiddetti "responsabili", secondo Lonardo, hanno cambiato le carte in tavola all'ultimo momento con l'inserimento nel simbolo 'Centro democratico' di Bruno Tabacci. «Non c'era un progetto politico - dice lady Mastella - e una volta visto in faccia chi voleva aderire la vedevo davvero dura... Ho ricevuto una telefona ieri nel corso della quale mi invitavano a fare parte di questo nuovo gruppo 'Europeisti-Maie'. Io ho risposto che andava bene, perché sono sempre pronta a sedermi al tavolo con chi vuole costruire qualcosa per il Paese. Poi arrivo all'incontro e mi dicono che nel simbolo c'è il Centro Democratico. E io: "ma chi l'ha deciso?". Mi rispondono: "De Falco e tutti sono d'accordo". Allora io non ci sto, faccio presente che non mi va bene, perché così al nascente gruppo si dà una connotazione partitica, non politica».

Lady Mastella spiega la sua 'contro-proposta': «Propongo di aggiungere anche 'Noi campani'», il simbolo utilizzato alle regionali in Campania, che «rappresenta una realtà territoriale importante, con due consiglieri regionali e che ha ottenuto il doppio dei voti del Centro Democratico di Tabacci... Con questa aggiunta, del resto, non offendevamo nessuno. 'Noi campani', lo ripeto, rappresenta una realtà territoriale consolidata. Due sono le cose: o mi accoglievano come componente politica, oppure 'tornavamo al progetto iniziale, con il solo Maie, che raccoglieva tutte le sensibilità politiche. Mi hanno fatto notare che non si poteva fare. E io me ne sono andata, perché così si faceva un qualcosa non di ampio respiro politico, ma qualcosa con una forte connotazione partitica».

Non solo, avverte l'ex azzurra: «Unitamente a questo, insisto, visto la compagine che sedeva allo stesso tavolo, la vedevo dura che potesse nascere un progetto politico da un altro gruppo Misto... Onestamente, io e De Falco non possiamo fare insieme un progetto politico...». Ora cosa farà? «Resto nel Misto dove sono», assicura Lonardo, che si dice pronta a dare la fiducia a un Conte ter: «Se si dovesse formare un nuovo governo Conte, io ci sarò, avrà la mia fiducia». Da qui l'appello a «Conte e Renzi ad andare oltre e a trovare un accordo, per il bene del Paese».

Senato, ecco il gruppo dei 10 "volenterosi"

Intanto, nel giorno in cui si aprono le consultazioni al Quirinale, la nascita del gruppo dei cosiddetti Costruttori in Senato è stata formalizzata. Il contenitore servirà a sostenere un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. In termini numerici però, al momento, il gruppo non modifica gli equilibri tra maggioranza e opposizione visto che i 10 membri che lo compongono hanno già votato la fiducia al governo in occasione dell'ultimo passaggio parlamentare.

Ne fanno parte tra gli altri i senatori del Maie, gli ex Fi Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, ma per raggiungere la quota di 10 tappa obbligata per la costituzione del gruppo è stato necessario coinvolgere il Pd con la senatrice Tatiana Roijc andata in «soccorso» degli Europeisti. L'obiettivo del gruppo è quello di favorire nuovi passaggi dall'opposizione in maggioranza, in modo da rafforzare l'area di governo.

Chi invece si chiama ancora fuori è l'Udc: «Un Esecutivo con qualche stampella è un'operazione di Palazzo - dice Antonio De Poli - noi come forza di centrodestra auspichiamo un governo solido». Nel frattempo, il Capo dello Stato che nella mattinata ha preso parte alla cerimonia per ricordare il Giorno della Memoria nel pomeriggio aprirà le consultazioni. Oggi sarà la volta dei vertici delle Istituzioni. Da domani toccherà alla forze politiche, molte delle quali impegnate in riunioni con i propri vertici.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti vedrà gli esponenti di Cambiamo!, ufficialmente indisponibili a sostenere un Conte ter. A ribadire la posizione del centrodestra ci pensa poi il leader della Lega Matteo Salvini: «La via maestra se non c'è un governo all'altezza è il voto». Alle 16 è prevista la direzione del Pd, mentre a tarda sera sarà Matteo Renzi a fare il punto con i suoi parlamentari. Proprio la posizione di Iv rispetto all'eventualità di un Conte ter resta uno dei nodi di questa fase.

Ultimo aggiornamento: 16:55

