Salvini: in Toscana è solo l'inizio, con Ceccardi battaglia bellissima

«Se ci sono due forze politiche che gli elettori hanno completamente depennato sono Renzi e i 5 Stelle», ha proseguito. Però niente elezioni anticipate: «Non le chiedevo ieri e non le chiedo oggi. Prima ci sono meglio è, ma non per le elezioni regionali e il referendum».

«Che Zaia sia uno dei governatori più amati è un motivo di vanto. Non temo e non soffro nessuna competizione interna, la mia competizione è con il Pd», ha detto il leader della Lega commentando l'exploit della lista Luca Zaia in Veneto.

«In Sardegna - ha concluso - hanno scelto un nuovo senatore dopo la scomparsa di una parlamentare 5Stelle: gli elettori hanno premiato la Lega, il Partito Sardo d'Azione e il centrodestra, eleggendo il primario di ortopedia dell'ospedale di Sassari Carlo Doria. Punita l'alleanza Pd-5Stelle».

«In Toscana è stata una battaglia bellissima e ringrazio Susanna Ceccardi. Saremo presentissimi negli anni a venire. Superare il 40% è una bella soddisfazione e anche lì essere il primo partito del centrodestra è un buon punto di ripartenza», dice Matteo Salvini commentando i risultati delle elezioni regionali 2020 in Toscana che alla fine hanno visto prevalere con ampio margine il candidato del centrosinistra Eugenio Giani.«In Liguria - ha aggiunto Salvini - c'è la riconferma della bontà del modello Genova. Nelle Regione Marche (dove ha vinto il candidato di Fdi Acquaroli) dovremmo passare da 4 a 10 consiglieri».