Salvini e il mitra pasquale, lo spin doctor Luca Morisi nella bufera

È nella tempesta il guidatore della Bestia, come viene chiamata la macchina comunicativa del leader della Lega. In cabina di pilotaggio c'è lui, Luca Morisi. Quello che in queste ore viene preso di mira da tutti - ma né Morisi né il suo amico Matteo si scompongono - per il tweet con la foto di Salvini che imbraccia il mitra.

Licenziamento in vista per Morisi, come chiede il Pd, vista questa scivolata del mitra, del noi siamo "armati" e abbiamo l'"elmetto" per combattere? Macché. La Lega e la Bestia sono decisi ad andare avanti insieme, imperterriti.

Morisi è un post-ragazzo brevilineo. Originario di Mantova. È il vero e proprio “booster” di Salvini. Ha una nutrita squadra di ragazzi nel team propagandistico-comunicativo attivo h24 sui social e gestisce le molte apparizioni del vicepremier e leader della Lega su ogni tipo di piattaforma.

Di fatto, Salvini è il politico europeo più seguito sui social e la presenza social del ministro dell'Interno combacia perfettamente con una strategia politica sempre all'attacco. Non mancano iniziative individuali dello stesso Salvini che talvolta comunica direttamente sui social dal suo smartphone. E fa anche gaffe, come quella della foto con l'hooligan milanista condannato.



Morisi dice:

Non chiamatemi spin doctor, lo spin doctor di Salvini è Salvini

. E invece no. C'è anche, e moltissimo, Morisi. E stavolta il suo strumento, la Bestia, sembra aver esagerato.

