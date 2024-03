Salvini e l'abbraccio a Meloni: «Ricostruzioni fantasy su di noi, Giorgia è un'amica oltre che la premier»

«Certe ricostruzioni fanno parte del fantasy più che della cronaca politica: se ci sono è un problema, se non ci sono è un problema, non leggo più certe ricostruzioni. Ho abbracciato Giorgia (Meloni, ndr) perché oltre essere presidente del Consiglio è un'amica». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la riunione del Cipess.

Meloni-Salvini, l'abbraccio tra Giorgia e Matteo (che dopo 10 minuti se ne va). E dai banchi parte il coro: «Bacio, bacio»

Essere al Mit «è un impegno sfidante e ricco», fatto «di parecchi impegni e appuntamenti», dunque «ci sono parecchie cose che vanno fatte», ieri «ho tenuto a portare la mia presenza» alla Camera, durante il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, «la realtà spesso è molto più semplice di come la si immagini».

Ieri, 20 marzo, c'è stato infatti un abbraccio fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in Aula alla Camera, durante la discussione sulle comunicazioni della premier il vista del Consiglio europeo, quando il segretario leghista ha preso posto nei banchi del governo al fianco della leader di FdI.