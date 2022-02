Salvini al consiglio della Lega: «Rivendico la scelta di Mattarella, centrodestra si ricompatterà»

È iniziato il consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano. Il partito guidato da Matteo Salvini è chiamato a fare il punto dopo il voto per il Quirinale e sulla situazione del centrodestra.

Salvini rivendica l'elezione di Mattarella :«Sono orgoglioso perché il movimento della Lega è stato il più compatto» nelle elezioni del Presidente della Repubblica, «sono contento di essere colui che ha messo fine alle ipocrisie dicendo "piuttosto che andare avanti con i no reciproci chiediamo un sacrificio a Mattarella", e lo rivendico», ha detto arrivando in via Bellerio. «La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema», ha detto il leader della Lega. A chi gli chiedeva però delle divisioni del centrodestra, Salvini ha risposto: «Lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre».

Oltre al segretario federale Salvini, sono stati visti entrare, fra gli altri, il vicesegretario del partito Andrea Crippa, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, il coordinatore lombardo Fabrizio Cecchetti, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ed Edoardo Rixi, commissario del partito in Liguria che ha cominciato una campagna molto dura contro l'amministrazione del presunto alleato, cioè il presidente Giovanni Toti. Ma una stoccata al governatore ligure è arrivata anche dallo stesso Salvini: «Non metto in discussione sindaci e governatori ma se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o....».

«Domani c'è il consiglio dei ministri, ho un incontro da Draghi già in settimana, ovviamente non lo tedierò con le federazioni e gli equilibri politici e le leggi elettorali, di questo parleremo in consiglio federale. Quello che mi interessa è ottenere l'allentamento delle restrizioni, il diritto alla scuola per tutti», ha detto il segretario entrando al consiglio. «Leggo di bizzarre ipotesi di divieti alla scuola per bimbi di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l'esatto contrario», ha aggiunto.

«C'è il tema della riforma del catasto che arriva a giorni in Aula: la Lega non potrà mai dare il suo consenso sull'aumento anche in prospettiva alla tassa sulla casa. C'è il tema dell'energia: è stato dato un miliardo e mezzo alle imprese ma non basta», ha detto ancora Salvini.

