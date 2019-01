Salvini in tour elettorale in Abruzzo: la Lega vuole diventare il primo partito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai è entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, del 10 febbraio. E Matteo Salvini per questo, oltre che per ricordare le vittime della tragedia, sarà il prossimo 18 gennaio a Penne (Pescara) per la commemorazione legata al secondo anniversario della tragedia di Rigopiano. Che ha causato la morte di 29 persone rimaste sotto le macerie dell’hotel.Salvini ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e ha già incontrato a Pescara alcuni familiari. Ed è stato, il vicepremier leghista, in tour elettorale in Abruzzo anche il 4 e 5 gennaio scorsi. Oltre a venerdì, probabilmente il 26 e 27 gennaio tornerà nella regione e anche il 7 febbraio alla vigilia del voto. Nel quale la Lega vuole risultare primo partito, anche se non dovesse conquistare la presidenza regionale con il candidato unitario del centro-destra Marco Marsilio, che è di Fratelli d'Italia.