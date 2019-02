Salvini-Di Maio-Conte, vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia

Vertice a tavola con i vicepresidenti @luigidimaio e @matteosalvinimi per parlare di investimenti, decreto sblocca cantieri, autonomia regionale pic.twitter.com/XHDQH79xue — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 27 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con Giuseppe Conte. E' il primo summit dei leader dopo il risultato delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto il crollo dei 5Stelle.«Vertice a tavola con i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini per parlare di investimenti, decreto sblocca cantieri, autonomia regionale», scrive su Twitter il presidente del Consiglio, pubblicando la foto del dolce mangiato al termine della cena a Palazzo Chigi, un vassoio di frappe, tipiche del Carnevale.Il vertice è stato convocato dal premier, spiegano fonti di palazzo Chigi, sottolineando come da parte di Conte ci sia la volontà di accelerare sul dossier investimenti e sul provvedimento sblocca-cantieri.Ma oggi è arrivata anche l'ennesima bocciatura da parte dell'Ue e Salvini è in pressing su premier e alleati perché si risponda accelerando su Tav e cantieri. Una prima risposta sarà al Consiglio dei ministri di giovedì con il nuovo codice degli appalti. Ma ad alzare la tensione ha contributo non poco la riunione, avvenuta mercoledì, di Salvini al Viminale con i governatori del Nord per spingere sull'autonomia, una vera e propria sfida ai pentastellati.