Renzi difende i genitori: «Orgoglioso e fiero di mio padre e mia madre»

«Sono fiero e orgoglioso che mio padre e mia madre vogliano difendersi in un processo. Sono orgoglioso di essere loro figlio e ai magistrati dico: noi non vogliamo impunità, immunità, scambi per non andare a processo. Noi non scappiamo come fanno gli altri, vogliamo andare in quell'aula. Perché lì vedremo chi ha ragione e chi torto». L'ex premier Matteo Renzi torna a parlare così dell'arresto dei genitori dal palco del Lingotto di Torino.

«Qualcuno oggi si aspettava da me parole di rabbia - ha aggiunto Renzi -, in tanti speravano in un mio un fallo di reazione, vi dico non perdete tempo con il rancore, gli ex amici che sono scesi dal carro non meritano neanche la vostra stima, riservate loro una genuina indifferenza». Poi ha aggiunto: «gli avversari politici fanno da soli, non hanno noi come avversari, hanno la realtà».



«Il Movimento Cinque Stelle sta implodendo e la prossima implosione toccherà alla Lega non pensate che questo gigante d'argilla possa tornare al Nord se dice no alla Tav. Fanno da soli non hanno bisogno di noi», ha aggiunto. «Quando toccherà a noi non penseremo a vendicarci anche perché ci lasceranno un paese nelle macerie e toccherà ancora a noi portarlo fuori dal fango», ha concluso.

«Non mi sentirete mai dire una sola parola contro la giustizia italiana», ha continuato Renzi dal palco dove ha proseguito: «non riesco a vivere in tranquillità dal punto di vista personale, perché se c'è una cosa che non puoi accettare è che i tuoi genitori soffrano per colpa tua ma dico ai magistrati noi non scappiamo dall'aula, come fanno altri, noi chiediamo di andare in quell'aula e lì vedremo chi ha ragione e chi ha torto».

«Io non ho mai detto una parola contro i giudici - ha osservato ancora - ho sempre rispettato le sentenze. Dopodiché io penso che la storia nei prossimi anni racconterà che è davvero casuale il fatto che per anni si è costruita una fitta ragnatela di indagini nei confronti dell'allora presidente del Consiglio e della sua famiglia. Di fronte a questo noi diciamo solo una parola: fiducia nella magistratura».

«Noi saremo al fianco di chi chiede che l'Italia non venga bloccata. E che per una volta venga messa la parola fine a questa telenovela della Tav che sta diventando una barzelletta», ha aggiunto: «dire no alla Tav significa fare una battaglia ideologica perché i 5 stelle le hanno perse tutte».

