Regionali, la Lega cede a FdI: «Chiudiamo oggi, Truzzu sarà candidato in Sardegna»

«Oggi si dovrebbe definire la questione» del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: «Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu». Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa parlando alla camera.

«La Basilicata? Capisco e comprendo la posizione di FdI quando sostiene che in Sicilia il candidato presidente anziché di FdI è stato di Forza Italia. La Lega - ha aggiunto - in Sardegna ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito ed è uno sforzo per noi importante, perché continuiamo a credere che la squadra di Solinas abbia governato bene. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo: se vale la regola che contano le percentuali dei partiti in questo momento la Lega è chiaramente in credito».