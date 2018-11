Spadafora: «Basta alibi, Raggi riparta. Berlusconi? Salvini ha scelto Di Maio»

Ultimo aggiornamento: 10:25

«Le ho mandato un messaggio: un'emoticon con un cuore. Le avevo scritto però anche prima della sentenza. Nei momenti complessi vanno sostenute le persone in cui credi, non dopo, perché è più facile».«Parlo per me: ho sempre sostenuto Virginia, senza nascondere le difficoltà».«Sì, avrebbe rispettato il nostro codice etico».«Ne condivido l'analisi».«Ognuno si esprime come vuole. Nei confronti del governo cittadino e di quello nazionale c'è una narrazione che drammatizza qualsiasi cosa accada. C'è un pregiudizio».«Forse questa narrazione negativa, e condivido i concetti di Luigi e Ale, può essere solo in parte figlia delle eccessive aspettative».«Con la sentenza abbiamo nuova energia. La sentenza chiude due anni rispetto ai quali anche noi dobbiamo fare passi avanti: ora sappiamo come governare».«Per cambiare una percezione, bisogna parlare con i fatti».«Quando tu prometti tanto è anche giusto che i cittadini e la stampa ti critichino, però vivo a Roma e non noto che in questi due anni la situazione sia peggiorata».«Non mi voglio attirare le ire dei cittadini, ma spesso il senso civico si incontra con il disagio della macchina amministrativa, difficile da riformare. Ma parlare di Roma fuori controllo è un errore. Stiamo utilizzando procedure chiare e alla luce del sole. Virginia ha avuto una forza enorme ad andare avanti, anche quando non tutti la pensavano allo stesso modo».«Lo deciderà lei: non so deve intervenire solo sulla giunta o sui ruoli apicali che mancano. Le dico solo di correre: non ci sono più alibi».«Oltre ai poteri contenuti nel contratto, in questa legge di stabilità, inseriremo provvedimenti per la Capitale. Queste sono le intenzioni del premier Conte, di Di Maio e di Salvini, ultimamente molto interessato a Roma».«La sindaca presenterà un progetto e sarà finanziato».«Ci sta: noi siamo due partiti totalmente alternativi che in tutte le altre competizioni, dalle amministrative alle europee, correranno divisi».«Questa è la narrazione sbagliata. Noi non temiamo la Lega né a Roma né al Sud».«Il rapporto tra i due leader è positivo e costruttivo».«No. Per l'interesse del Paese ma anche per il consolidamento delle due forze politiche».«Ha più piacere a confrontarsi con Luigi, anche per età, non è interessato a questo centrodestra».«Esiste un tavolo politico dove i leader e il premier si siedono. Troveremo una sintesi».«Loro, come strategia di comunicazione esasperano il dibattito politico. Noi siamo diversi. Luigi ha un profilo istituzionale chiaro».«Il suo ritorno sarà un valore aggiunto: è una persona che apprezzo molto».«E' una persona che apprezzo molto».«Non passerà mai».«Un caffè sì, ma con la realtà. Il mondo intorno è più forte di qualsiasi dichiarazione».«Parlo con i fatti: domani riunirò nella Sala verde il mondo Lgbt per un percorso che vada verso la realtà».