Nuova riunione della giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che deve valutare la richiesta del tribunale dei ministri di Palermo, per processare l’ex ministro dell’interno, Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio per il caso della nave Open Arms. Il voto dell’organismo, presieduto dal senatore Maurizio Gasparri, è confermato per giovedì prossimo, 27 febbraio. «Oggi c’è stata una senatrice di Italia viva, Nadia Ginetti, che ha chiesto chiarimenti sulla catena di comando tra la presidenza del Consiglio e i ministri, ma non so se questo è rilevante ai fini della posizione di quel gruppo. Ha chiesto comunque se ci sono state condotte di presidenti del Consiglio in passato, su casi simili, mentre il senatore Pillon della Lega ha detto che condivideva la mia relazione e ha aggiunto alcune questioni», ha sintetizzato alla fine della riunione Gasparri.

