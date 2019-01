Vaccini, appello dei medici a Fico: «Sospenda la conferenza dei No Vax»

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri, (Fnomceo) Filippo Anelli, ha indirizzato a Fico una lettera aperta. Si tratta di un appello al presidente della Camera affinché sospenda la conferenza stampa prevista per domani e indetta da Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, per pubblicizzare i risultati di alcune analisi condotte in laboratori privati sui vaccini, rinviando al Ministero della Salute il giusto approfondimento.

«Esprimiamo la preoccupazione del mondo medico - afferma Anelli nella lettera al presidente della Camera - per la diffusione, per di più in un luogo istituzionale come la Camera dei Deputati, di queste informazioni, che sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa come scarsamente attendibili e che, senza le opportune verifiche, creerebbero allarmismi ingiustificati negli operatori e soprattutto nei cittadini». «Comprendiamo come l'evento non sia stato organizzato dalla Camera dei Deputati, tuttavia - rileva il presidente Fnomceo - la prestigiosa sede nella quale è programmato non può che generare prevedibili equivoci sulla sua validità scientifica e ufficialità istituzionale. La invitiamo pertanto cortesemente a sospendere l'evento, rinviando al Ministero della Salute il giusto approfondimento e le valutazioni del caso».

Ultimo aggiornamento: 15:08

