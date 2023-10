Migranti, Meloni: «Soddisfatta dell'accordo in Ue, siamo tutt'altro che isolati». Domani vertice con Scholz»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles sulla posizione negoziale sul regolamento delle crisi migratorie, è «soddisfatta di un testo che va molto più incontro alle esigenze italiane. Sono contenta - aggiunge a Granada, a margine del summit della Comunità Politica Europea - del fatto che credo si sia dimostrato che siamo tutt'altro che isolati, in questa trattativa. Che, bene o male, la percezione e gli intenti dell'Europa sulla materia della migrazione stanno evolvendo verso una linea più pragmatica, di legalità, che vuole combattere i trafficanti, che vuole fermare l'immigrazione illegale e gestire l'immigrazione legale. Che è l'unico modo anche per dare alle persone una vita dignitosa».

Migranti, passa la linea italiana: c'è l'accordo Ue. Meloni: «Non siamo isolati, sulle Ong ci danno ragione»

Il piano

«Bisogna correre un pò di più'.

Vertice con Scholz

Con il cancelliere tedesco Olaf Scholz «abbiamo un bilaterale domani mattina», ha aggiunto. «Ci siamo sentiti nei giorni scorsi - continua - sicuramente sarà un'occasione per ragionare di come fare passi davanti soprattutto su quello che interessa l'Italia, che è il tema della dimensione esterna, che sono gli accordi con il Nordafrica, che sono la guerra e i trafficanti». Ieri nel Coreper sulla posizione negoziale del Consiglio sul regolamento sulle crisi migratorie, continua la premier, «ovviamente abbiamo dato il nostro voto, perché lo riteniamo un testo che è decisamente migliore rispetto alle regole precedenti. Ma la proposta italiana attuale - sottolinea - non è quella di continuare a parlare di come ridistribuiamo o distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa. La proposta italiana è fermare la migrazione illegale. Ed è anche l'unica che può mettere tutti d'accordo» nell'Ue, conclude.