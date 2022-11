Migranti, Piantedosi al G7: «Piano europeo? Daremo nostro contributo. Mai avute divergenze con la Francia»

A margine del G7 in corso in Germania, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla stampa del Piano europeo sui migranti in preparazione. «Intendiamo dare il nostro contributo - ha dichiarato - ci sarà una proposta dell'Italia, che è quella condivisa con i Paesi di primo ingresso, ma non credo andrà molto lontano da quella della Commissione».

Migranti, Piantedosi al G7 dei ministri degli Interni: obiettivo ricucire con la Francia (con la mediazione della Germania)

E a proposito dei rapporti con Parigi, Piantedosi ha dichiarato: «Non abbiamo mai avuto motivi di divergenza con la Francia. Mi è dispiaciuto che non ci fosse il collega Darmanin, trattenuto da impegni parlamentari a Parigi. Non abbiamo mai avuto punti di divergenza e non li abbiamo mai creati. Confido che quanto prima avremo modo di chiarire questo».

Il ministro ha parlato anche degli incontri con l'omologa tedesca Faeser e la commissaria Ue Johansson: «Non c'erano punti di divergenza, ma al contrario le bilaterali sono state occasione per constatare che ci fosse forte convergenza sia con la ministra tedesca che con la commissaria europea».