Migranti, archiviata indagine su Salvini per il blocco della Alan Kurdi

Il tribunale dei Ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha archiviato l'indagine che vedeva indagato l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. Archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale.



La nave della Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Dopo il «no» di Salvini allo sbarco, la nave, con a bordo donne e bambini, raggiunse il 13 aprile Malta e i migranti furono distribuiti tra Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo.



Esulta Salvini: «Bene, un Tribunale finalmente riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati di immigrati non è reato! Sono curioso di vedere a questo punto cosa decideranno le altre Procure, e una volta tornato al governo rifarò esattamente le stesse cose».

Ultimo aggiornamento: 12:21

