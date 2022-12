Mes, Meloni: «Italia non vi accederà, posso firmarlo con il sangue»

La riforma del Mes «non è un grande tema ne discuterà il Parlamento. Se siamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche gli altri». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera sottolineando che «se si approverà la riforma o no» l'Italia comunque non chiederà l'accesso al meccanismo. «Finché io conto qualcosa, che l'Italia non acceda al Mes lo posso firmare con il sangue». Così la premier Giorgia Meloni nella registrazione di 'Porta a portà, in onda stasera su Rai1. Ha quindi ribadito che il fondo salva Stati è «una cosa secondo me troppo poco utile». E ha sottolineato: «Ma ci chiediamo perché il Mes non è mai stato usato da nessuno? Perché le condizionalità sono troppo stringenti e perché il Mes è un creditore privilegiato, cioè in caso di difficoltà è il primo a dover essere restituito. Allora io vorrei capire se c'è un modo per cui il Mes sia un fondo utile e che non rischi di metterci un cappio».

Meloni: «Siamo travolti dalle parole straniere, dobbiamo utilizzare di più la lingua italiana»

Il caro energia

Il caro energia «non è un problema che si risolve interamente col tetto, si risolve liberandosi dalla dipendenza da una parte e con il mix energetico, noi dobbiamo diversificare». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Reddito di cittadinanza

Lavori «dignitosi ci sono e si trovano»: così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. Si vorrebbe creare «un mondo perfetto dove tutti trovano il lavoro dei loro sogni ma se ti rifiuti di lavorare con lavoro dignitoso perché accetti solo il lavoro dei tuoi sogni non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato con le tasse pagate da chi ha accettato un lavoro che spesso non era il lavoro dei sogni».