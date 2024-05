Europee, Meloni: «Il confronto tv dà fastidio? Lo faremo in altri modi»

«Mi dispiace non ci sia stato il confronto» in tv con la segretaria del Pd Elly Schlein, "è un'occasione persa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

La vicenda Chico Forti

«Perché tanta soddisfazione per Chico Forti? Perché lo da diversi anni, seguivo le vicende e il suo caso, conosco la sua famiglia, sono contenta per una madre che può riabbracciare il figlio, sono contenta di aver mantenuto l'impegno, sono riuscita dove altri non sono riusciti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5. "È una bella pagina per il governo le nostre autorità - ha aggiunto -. Ringraziamo i colleghi statunitensi per la collaborazione, dopo 24 anni carcere penso fosse giusto per Chico tornare in Italia e riabbracciare sua madre».