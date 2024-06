Isola dei Famosi 2024, stasera la penultima puntata: Edoardo ha barato durante le prove? Utenti scatenati. I nominati, gli eliminati e i sondaggi

Isola dei Famosi 2024, stasera in tv, 2 giugno su Canale 5 alle 21.40, la penultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Un'edizione questa non proprio fortunata per lo show che ha collezzionato flop di ascolti uno dopo l'altro.

Nonostante tutto la squadra non si è mai fermata e per scoprire chi sarà il vincitore tra i naufraghi dovremo aspettare mercoledì 5 giugno. Nel frattempo scopriamo le anticipazioni di quello che avverrà stasera.